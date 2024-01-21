إقلاع الطائرة الـ42 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة محملة بـ10 أطنان مستلزمات طبية وبطانيات

أقلعت صباح اليوم الأحد الطائرة الإغاثية الـ42 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وعلى متنها عشرة أطنان من المستلزمات الطبية والبطانيات.

وأكد مدير القطاع الإداري في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع استمرار مساعدات الجمعية تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتسيير الجسر الجوي دعما للأشقاء في غزة.

ولفت المعراج إلى الدور الكبير الذي تؤديه دولة الكويت باعتبارها مركزا للعمل الإنساني في العالم ووقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين لاسيما في قطاع غزة.

وقال إن المساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدعم الكويتي الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا جراء العدوان الصهيوني المدمر على قطاع غزة.

وأشار إلى أن طائرات الجسر الجوي الإغاثي الكويتي يرافقها متطوعون لتسليم المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر المصري معربا عن الأمل في أن تسهم تلك المساعدات في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعرب عن الشكر لوزارتي الخارجية والدفاع الكويتيتين لحرصهما على التواصل الدائم وتوفير جميع احتياجات الشعب الفلسطيني وتسهيلهما عمليات نقل المساعدات.

وذكر أن حملة (أغيثوا فلسطين) عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية لآلاف المتضررين وتوفير المواد الغذائية والمساعدات الطبية وإعانة الأسر المتضررة من القصف والدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي مشيدا بالتجاوب والتفاعل الكبيرين من أهل الكويت مع الحملة.

وأعرب المعراج عن الشكر للهلال الأحمر المصري على التسهيلات التي قدمتها لإيصال المساعدات الإغاثية الكويتية لقطاع غزة عبر معبر رفح مؤكدا أن قضية فلسطين هي القضية الحية والنابضة في قلوب أهل الكويت حكومة وشعبا.