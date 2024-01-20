غوتيريش: “الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته”

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا أن “الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته” وأن أي “إنكار” لهذا الحق “غير مقبول”.

وقال غوتيريش إن “رفض قبول حل الدولتين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول”، مضيفا “هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين، ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على “وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته”.

واستنكرت منظّمة الصحة العالميّة “ظروف الحياة غير الإنسانيّة” في القطاع الساحلي الصغير الذي يفتقر سكّانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى أساسيات العيش.

وكرر أنطونيو غوتيريش الاثنين دعوته إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة.

ومؤخراً، أكدت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للكيان الصهيوني والداعم الأبرز لها في حربها ضد حماس، دعمها قيام دولة فلسطينية، الأمر الذي أثار خلافات مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

في بيانها الختامي، دانت حركة عدم الانحياز “بشدة العدوان العسكري الصهيوني غير القانوني على قطاع غزة”، داعية إلى “وقف إنساني دائم لإطلاق النار”.

كما دعت الدول إلى “استقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق حل الدولتين”.

تأسست حركة عدم الانحياز عام 1961 لإعلاء صوت الدول الساعية للنأي بنفسها آنذاك من الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.