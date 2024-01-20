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كأس أمم إفريقيا: الجزائر تخطف تعادلا قاتلا أمام بوركينا فاسو

20 يناير، 2024
0 26 دقيقة واحدة

أدركت الجزائر في الثواني الأخيرة تعادلا قاتلا أمام بوركينا فاسو 2-2 السبت على ملعب السلام في بواكي، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج.

سجّل محمد كوناتي (45+3) وبرتران تراوريه (71 من ركلة جزاء) لبوركينا فاسو، وبغداد بونجاح (51 و90+5) للجزائر.

ورفعت بوركينا فاسو رصيدها في الصدارة إلى أربع نقاط، أمام الجزائر (نقطتان)، وزامبيا (نقطة) وموريتانيا من دون بدون نقاط اللذين سيلتقيان في وقت لاحق السبت على الملعب ذاته.

أجرى مدرب الجزائر جمال بلماضي تغيريين على تشكيلته الأساسية التي سقطت أيضاً في فخ التعادل أنغولا 1-1 افتتاحا، فأشرك المخضرم سفيان فيغولي (34 عاماً) ورامز زروقي بدلاً من اسماعيل بن ناصر (26) وفارس شايبي (21).

وخاض المنتخبان المباراة في الساعة الثانية ظهرا في ظروف مناخية صعبة، حيث بلغت درجة الحرارة 35 درجة مئوية، وتجاوزت نسبة الرطوبة 40 في المئة.

وفي الجولة الثالثة في 22 كانون الثاني/يناير، تلعب الجزائر أمام موريتانيا على ملعب السلام، فيما تلعب بوركينا فاسو أمام أنغولا على ملعب شارل كونان باني في مدينة ياموسوكرو.

المصدر
أ ف ب
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20 يناير، 2024
0 26 دقيقة واحدة

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