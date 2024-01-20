هل ستؤدي المقاطعة إلى عدم الاستقرار في سوق الصناعات الفاخرة في عام 2024؟

هل ستؤدي المقاطعة إلى عدم الاستقرار في سوق الصناعات الفاخرة في عام 2024؟

كثير من الناس حول العالم في وضع المقاطعة، لكن من المتوقع أن يصل سوق السلع الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.97 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 3.54%، مما يدفعني إلى التساؤل: هل المقاطعة خارج دول مجلس التعاون الخليجي فقط؟

مع الوضع العالمي غير المستقر، والحرب في الشرق الأوسط، والعدد القياسي من الدول التي ستجري انتخابات في عام 2024، يواجه سوق المنتجات الفاخرة في جميع أنحاء العالم اضطرابات، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة. ويقول المحللون إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق لأنهم قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي الحالي. وهذا هو ما تستعد له العلامات التجارية الفاخرة وتجار التجزئة على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مع استمرار المستهلكين الماديين في جميع أنحاء العالم في خفض الإنفاق في ظل مناخ الاقتصاد الكلي غير المؤكد.

ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والأسئلة التي تدور حول منطقة الخليج والشهية للرفاهية بين الأفراد ذوي الثروات العالية والمستهلكين الصينيين، فلا عجب أن المحللين وقادة العلامات التجارية وشخصيات الصناعة متحفظون في توقعاتهم لعام 2024. هل هذه مجرد فترة قصيرة من الأوقات الصعبة بسبب المناخ الاقتصادي غير المستقر كما يشير المحللون، أم أنها مرتبطة بالمقاطعة؟

ويقول باركليز إنه يتخذ “نهجاً حذراً” ويتوقع أن “يتحقق سوق المنتجات الفاخرة بالكامل” في عام 2024، محذراً من أن بعض العلامات التجارية قد تواجه “نمواً سلبياً” بسبب الانخفاض الكبير في المبيعات مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. أعتقد تحتاج هذه العلامات التجارية إلى إيلاء اهتمام خاص لهذا الوضع المثير للقلق.

أعطى بنك HSBC توقعاته لعام 2024 بعنوانًا مبهجًا “وداعًا للنمو النجمي”، مشيرًا إلى أن التطبيع قد يمتد إلى عام 2025.

وارتبط النمو الدراماتيكي الأولي بالشراء الانتقامي بعد عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ويعتقد المحللون أننا نعود الآن إلى الوضع الطبيعي قبل -حالة كوفيد. ويتوقع بنك HSBC نمواً متوسطه 8% في عامي 2024 و2025. ومن وجهة نظري، يقاطع بعض الناس، في حين يتصرف آخرون بشكل انتقائي في سلوكهم الشرائي.

وفي تقريرهما المشترك، قالت شركة Altagamma وBain & Co، إنهما تتوقعان “تخفيف أداء السلع الفاخرة الشخصية في عام 2024″، مع نمو منخفض إلى متوسط من رقم واحد خلال عام 2023، بناءً على “ثقة المستهلك الهشة، وتوترات الاقتصاد الكلي في الصين، والتوترات الاقتصادية”. علامات متفرقة على التعافي في الولايات المتحدة”، وأن عام 2024 سيكون “لحظة حاسمة بالنسبة للعلامات التجارية، وسيفصل الفائزون أنفسهم من خلال المرونة والأهمية والتجديد – أساسيات معادلة الرفاهية الجديدة التي تركز على القيمة”. أعتقد ذلك وكان ينبغي على شركة Altagamma و Bain & Co.

أن تدرج منطقة الشرق الأوسط، أو على الأقل دول مجلس التعاون الخليجي، في تقريرها، مع العلم أنها تمثل جزءا كبيرا من السوق، سواء في منطقة الخليج أو من خلال السفر إلى الخارج. في الواقع، القوة الشرائية تلعب منطقة الخليج دوراً هاماً في سوق المنتجات الفاخرة.

علاوة على ذلك، صرح مايكل كليجر، الرئيس التنفيذي لشركة Mytheresa، أن “هناك تحديات كبيرة لجميع المشاركين في هذا السوق”، مما يشير إلى أن الانخفاض الحالي في استهلاك السلع الفاخرة أسوأ بكثير مما كان متوقعًا بسبب سنوات الازدهار الممتدة في القطاع وجنون التسوق بعد الوباء.

ويعتقد أن العودة إلى النمو ستعتمد على عوامل عديدة، “لدينا شريحة استهلاكية واحدة لا تقوم بالشراء حاليًا: العميل الطموح. ولإعادتهم، سنحتاج إلى نظرة اقتصادية أكثر تفاؤلاً”. أعتقد أن السيد كليجر يعرف جيدًا أن العميل الطموح هو من الشرق الأوسط، لأن المقاطعة أثرت أيضًا على هذا القطاع، حتى ولو لفترة قصيرة من الزمن.

تواجه العلامات التجارية المتحولة أيضًا عقبات. تحتاج هذه العلامات التجارية الفاخرة، التي فقدت حصتها في السوق على مدى السنوات الثلاث الماضية، الآن إلى زيادة الاستثمار لدعم مجموعات المصممين الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون أداء شركات Kering وBurberry وFeragamo وTod’s أقل من المتوقع.

وتواجه شركتا Moncler وSwatch، اللتان تم تخفيض تصنيفهما إلى “محايد”، تحديات كبيرة: تتمتع Moncler بنمو أبطأ وتدهور هوامش الربح، وتواجه Swatch الطبيعة الدورية لسوق الساعات الفاخرة، باستثناء العلامات التجارية مثل رولكس، وAP، وPatek Philippe، المرتبطة ببعضها البعض. لتزويد.

حصلت LVMH على تقييم إيجابي على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الأسهم، فإن محفظة العلامات التجارية المتنوعة للشركة ووضعها الذكي في الصناعة تجعل أسعارها الحالية جذابة يحدد Bank of America تقديراته لسعر LVMH بنسبة 32% أعلى من القيمة السوقية الحالية.

على الرغم من موقفه الحذر بشكل عام، فإن بنك أمريكا متفائل بشأن بعض الشركات، مع اختيار hermes، المعروفة بمرونتها خلال فترات الركود الاقتصادي، كأفضل اختيار لها لعام 2024.

بشكل عام، يتوقع الخبراء عاما باهتا بالنسبة للعلامات التجارية الكبرى، مع توقعات نمو عضوي تتراوح بين 4% إلى 8%، ورجحان المبيعات نحو النصف الثاني من عام 2024. وسيأتي جزء كبير من الزيادة من آسيا، في حين أن الطلب في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تظل الولايات المتحدة وأوروبا ثابتة. ولا تزال آفاق الطلب الصيني غير مؤكدة.

أعتقد أن المستثمرين وأصحاب المصلحة في الصناعة بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بهذه الديناميكيات المعقدة وأن يحددوا المخاطر والفرص في هذا السوق المتقلب ولكنه يحتمل أن يكون مربحًا.