البرلمان العربي يشيد بمواقف دولة الكويت الداعمة للفلسطينيين في قطاع غزة

اشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم السبت بمواقف دولة الكويت الداعمة للقضايا العربية ولا سيما الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة مؤكدا ان البرلمان العربي يقدر عاليا هذه الجهود التي تأتي بدعم من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العسومي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال اجتماعات اللجان الدئمة الأربع التابعة للبرلمان العربي تحضيرا لأعمال الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان والمقرر عقدها غدا.

وقال العسومي ان سمو أمير البلاد حريص على أن تكون دولة الكويت متواجدة في دعم القضايا العربية مؤكدا ان الدبلوماسية الكويتية “مؤثرة وداعمة” للعمل العربي المشترك.

واشار إلى ان الأوضاع في المنطقة العربية في الأونة الأخيرة تحتاج إلى تكاتف عربي وعمل جماعي للتصدي لما تتعرض له الأمة من مخاطر جمة مبينا ان البرلمان العربي يحرص على ان تكون لديه آلية عمل واضحة للدفع بالعمل العربي المشترك.

واوضح العسومي ان هذه الآلية العربية تهدف كذلك للتنسيق مع الأطراف الخارجية لدعم القضايا العربية وخاصة ما يتعلق بعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منوها بأن البرلمان العربي في حالة انعقاد دائم لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.