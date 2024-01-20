حماس: مواقف بايدن بشأن قيام دولة فلسطينية مجرد وهم

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة السبت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن إمكانية قيام دولة فلسطينية، ووصفتها بأنها وهم لا ينطلي على الفلسطينيين.

وأعلن عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” في بيان أن “بيع الوهم الذي يحاوله بايدن بالحديث عن الدولة الفلسطينية … لا ينطلي على شعبنا”.

قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيّين الجمعة “ما زال الرئيس يؤمن بأفق حلّ الدولتَين وإمكانيّته. هو يدرك أنّ الأمر سيتطلّب الكثير من العمل الشاقّ”.

ودعت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للاحتلال، الدولة العبرية إلى الحد من عدد الضحايا المدنيين، وكررت دعمها لإقامة دولة فلسطينية (وأنماطها)، وهو ما ترفضه حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو.

وأضاف الرشق في بيانه السبت أن “بايدن شريك كامل في حرب الإبادة وشعبنا لا ينتظر منه خيراً”.

وقال إن “هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، يريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم”.

اندلعت الحرب التي دمّرت قطاع غزّة وشرّدت أكثر من 80 بالمئة من سكّانه، إثر شنّ حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب الأراضي المحتلة في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر أسفر عن مقتل 1140 شخصا، وردا على الهجوم، تعهّد الاحتلال بالقضاء على الحركة التي تحكم غزّة منذ 2007. ووفق وزارة الصحّة التابعة لحماس، استشهد حتّى الآن في الغارات الصهيونة 24927 شخصاً، غالبيّتهم العظمى من النساء والأطفال، وأصيب 62108 أشخاص بجروح.