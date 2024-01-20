صورة أرشيفية

الصين: 13 قتيلا جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان

20 يناير، 2024
0 34 دقيقة واحدة

لقي 13 شخصا مصرعهم جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية السبت.

وأفادت الوكالة بأنه “عند الساعة 23:00 (15:00 ت غ) الجمعة، تلقى جهاز الإطفاء المحلي تحذيرا بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغكاي في قرية يانشانبو”، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.

وذكرت شينخوا أن المصاب “يُعالج حاليا في مستشفى وحاله مستقرة”.

ووصلت “خدمات الطوارئ سريعا إلى مكان الواقعة، وأُخمِدت النيران الساعة 23:38″، استنادا إلى المصدر نفسه.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لتحديد سبب الحريق.

وغالبا ما تشهد الصين حوادث مرتبطة خصوصا بسوء تطبيق معايير السلامة.

في تشرين الثاني/نوفمبر، لقي 26 شخصا حتفهم ونُقل العشرات إلى المستشفى بسبب حريق في مبنى شركة لإنتاج الفحم في مقاطعة شانشي الشمالية.

وفي بكين أودى حريق في مستشفى بحياة 29 شخصا في نيسان/أبريل في واحدة من أسوأ الكوارث التي تضرب العاصمة منذ أكثر من عقدين.

المصدر
وكالات
الوسوم
20 يناير، 2024
0 34 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

البحرية الملكية البريطانية: اصطدام سفينتين في ميناء البحرين دون وقوع إصابات

20 يناير، 2024

نتانياهو يؤكد لبايدن معارضته للسيادة الفلسطينية على غزة

20 يناير، 2024

هيلي تنظم حملة انتخابية في نيوهامبشير وترامب يكثف هجومه عليها

20 يناير، 2024

إيران تتهم الكيان الصهيوني بتنفيذ الضربة على دمشق وتتوعّد بالانتقام

20 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى