كأس آسيا: إيران تهزم هونج كونج وتتأهل لدور الـ16

فاز منتخب إيران على نظيره هونج كونج بنتيجة 1 / صفر مساء اليوم الجمعة في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

سجل مهدي قائدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24، ليمنح منتخب إيران صدارة المجموعة برصيد ست نقاط وبطاقة العبور لدور الـ .16

وبات المنتخب الإيراني رابع المتأهلين للدور الثاني بعد قطر والعراق وأستراليا الذين حققوا الفوز في أول جولتين أيضا بالمجموعات الأولى والثانية والرابعة للمونديال الآسيوي.

أما منتخب هونج كونج بقى في ذيل الترتيب بلا نقاط بعد خسارته الثانية على التوالي علما بأنه خسر أمام الإمارات بنتيجة 1 / 3 في الجولة الأولى.

ويحل منتخب الإمارات ثانيا برصيد أربع نقاط ثم فلسطين برصيد نقطة واحدة.

وستكون مواجهة فلسطين ضد هونج كونج في الجولة الثالثة فاصلة للفريقين في إطار سعيهما لانتزاع بطاقة التأهل في وصافة المجموعة أو ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية بالجولة الثالثة يلعب منتخب إيران ضد نظيره الإماراتي في مباراة مهمة أيضا للأبيض لحسم تأهله من المجموعة.

باغت منتخب هونج كونج نظيره الإيراني باندفاع هجومي شرس في أول ربع ساعة من اللقاء حيث هدد الثنائي مات أور وإيفرتون كامارجوا الحارس الإيراني علي رضا بأكثر من محاولة.

وكادت كرة عرضية من سامان قدوس أن تخدع حارس هونج كونج وتدخل المرمى لكنها ذهبت فوق العارضة في الدقيقة 15 بعدها أضاع إيفرتون كامارجو فرصة مؤكدة لهونج كونج حيث راوغ الحارس وسدد بغرابة شديدة خارج المرمى الإيراني.

انتبه المنتخب الإيراني للخطر وبدأ يدخل أجواء اللقاء تدريجيا بتسديدة روزبه جاشمي فوق العارضة بينما تصدى القائم لرأسية شهريار موجانلو في الدقيقة .22

وأسفر الضغط الإيراني عن هدف سجله مهدي قائدي بتسديدة أرضية متقنة سكنت الزاوية اليمنى لياب هونج فاي حارس مرمى هونج كونج.

وظهرت المساحات في دفاع هونج كونج لكن رامين راضائيان أضاع محاولة إيرانية خطيرة بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة .27

تبادل الفريقان المحاولات الهجومية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حيث تصدى حارس هونج كونج لتسديدة قوية من علي رضا جهانبخش ورأسية من شهريار.

بينما كان الحارس الإيراني علي رضا يقظا في إنقاذ مرماه من هدف ذاتي بعدها وصلت الكرة إلى فيليب تشن ليسدد كرة ضعيفة في أحضان الحارس الإيراني.

في الشوط الثاني تراجع مستوى هونج كونج في ظل انخفاض اللياقة البدنية للاعبين بينما تحكم لاعبو إيران في إيقاع المباراة بفضل الفارق الكبير في عامل الخبرة.

وكاد منتخب إيران أن يعزز تقدمه بهدف ثان لكن حارس هونج كونج أنقذ مرماه أمام محاولة مبكرة من مهدي قائدي بعد مرور دقيقتين.

كما تصدى حارس هونج كونج لركلة حرة سددها رامين رضائيان بقوة في المقص الأيمن، بعدها أضاع نفس اللاعب الإيراني فرصة مؤكدة في الدقيقة .82

ووسط السيطرة الإيرانية انفرد إيفرتون كامارجو بالمرمى إلا أن المدافع ميلاد محمدي لحق به وأبعد الكرة في توقيت حاسم.

وفي الدقيقة 86 ضاعت فرصة إيرانية خطيرة بعد تعاون مثمر بين البديلين اللذين شاركا في الشوط الثاني حيث لعب إحسان حاج صافي كرة عرضية من الجهة اليسرى غيرت مسارها لتبعد عن رأسية كريم أنصاري في قلب المرمى.

واحتسب حكم اللقاء سبع دقائق كوقت بدل ضائع لم يسفر عن جديد ليحقق منتخب إيران فوزا مستحقا بأقل مجهود ممكن.