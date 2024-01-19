روسيا تقول إنها ضغطت على حماس للإفراج عن الرهائن خلال زيارة وفد الحركة لموسكو

روسيا تقول إنها ضغطت على حماس للإفراج عن الرهائن خلال زيارة وفد الحركة لموسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إنها استقبلت وفدا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحثته على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة ومن بينهم ثلاثة مواطنين روس.

وقالت الوزارة في بيان إن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية استقبل عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.

وأضافت “أثناء المحادثات، انصب التركيز على المواجهة الدائرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غمرة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة التي وصلت إلى أبعاد كارثية”.

وذكر البيان “أكد الجانب الروسي على ضرورة الإفراج سريعا عن المدنيين الذين احتجزتهم الفصائل الفلسطينية خلال هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، ومن بينهم ثلاثة مواطنين روس “.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لاحق اليوم الجمعة إن بوجدانوف أجرى أيضا محادثات مع سفيرة إسرائيل لدى روسيا سيمونا هالبرين.

وأكدت الخارجية في البيان أن روسيا تدعم التوصل إلى تسوية شاملة في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت أن السفيرة الإسرائيلية “أُطلعت أيضا على الجهود الهادفة التي تبذلها الدبلوماسية الروسية من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدنيين المحتجزين في قطاع غزة، بمن فيهم الروس”.