وزير الخارجية الباكستاني يؤكد لنظيره الإيراني الاستعداد للعمل مع طهران بشأن “جميع القضايا”

أكد وزير الخارجية في الحكومة الباكستانية المؤقتة جليل عباس جيلاني لنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الجمعة استعداد إسلام آباد للعمل مع طهران بشأن “جميع القضايا” مشددا على أن “احترام السيادة وسلامة الأراضي يجب أن يكون أساس هذا التعاون”.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن ذلك جاء خلال مباحثات هاتفية أجراها الوزيران أعرب خلالها جيلاني عن رغبة باكستان في العمل مع إيران على أساس “روح الثقة والتعاون المتبادلين” وذلك “تأكيدا على العلاقات الأخوية الوثيقة” بينهما.

وأضاف البيان أن جيلاني شدد على أن “احترام سلامة الأراضي والسيادة يجب أن يكون أساس هذا التعاون”.

ونسب البيان إلى وزيري الخارجية اتفاقهما على “ضرورة تعزيز التعاون على مستوى العمل والتنسيق الوثيق بشأن مكافحة الإرهاب والجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد البيان أن الجانبين اتفقا أيضا على “تهدئة الوضع” كما ناقشا مسألة عودة سفيري البلدين إلى عاصمتيهما.

وتأتي المحادثات الهاتفية بين الجانبين بعد أن أعلنت باكستان أمس الخميس شن ضربات عسكرية “شديدة الدقة” بمحافظة (سيستان وبلوشستان) جنوب شرقي إيران وذلك بعد يومين من تنفيذ طهران ضربات في مقاطعة (بلوشستان) الباكستانية ضد تنظيم معاد لطهران يدعى (جيش العدل).