الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح

سويسرا: حكم مع وقف النفاذ بحبس أحمد الفهد 24 شهراً

19 يناير، 2024
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قضت محكمة الاستئناف السويسرية بحبس الشيخ أحمد الفهد 24 شهراً مع وقف النفاد لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة بـ«التحكيم».

وجاء الحكم اليوم ليخفف حكم محكمة الجنايات السويسرية السابق بحبس الشيخ أحمد الفهد 30 شهراً نصفها مع وقف التنفيذ في سبتمبر 2021.

ونص منطوق الحكم الصادر اليوم على إدانة الشيخ أحمد الفهد “بتزوير (وثائق المادة 1251 Eth الفقرة 1 و 2 من المحكمة الدستورية العليا). وبالحكم عليه بالسجن 24 شهرا من الحرية، ناقص 35 شهرا أيام الاحتجاز السابق للمحاكمة لغرض فرض تدابير بديلة (المادتان 40 و 51 من القانون الجنائي).

كما نص على أن يمنح الشيخ أحمد الفهد، «تعويضا قدره 4082.50 فرنكا سويسريا تدفعه جنيف عن النفقات المتكبدة في ممارسته لواجباته على نحو معقول (الحقوق الإجرائية لإجراءات الاستئناف المادة 429 من قانون الإجراءات الجنائية)».

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19 يناير، 2024
0 28 أقل من دقيقة

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