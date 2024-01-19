وزير الخارجية الإسباني: يجب عدم التخلي عن إقامة الدولة الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس انه يجب عدم التخلي عن إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة معتبرا ان امتداد الصراع إلى دول أخرى سيكون “كارثة حقيقية”.

وقال ألباريس في لقاء مع إذاعة الوطنية الإسبانية في بث خاص من مدينة القدس المحتلة اليوم الجمعة انه “يجب عدم التخلي عن إنشاء دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة وإن لم تدخل إسرائيل في المعادلة” وذلك بعد إعلان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو انه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب في غزة.

وأضاف “نستسلم بسرعة كبيرة لحقيقة ان الحرب في الشرق الأوسط أمر لا مفر منه” مؤكدا في هذا السياق “ولن أستسلم ابدا لفكرة ان يكون الشرق الأوسط مرادفا للحرب”.

وردا على سؤال حول احتمال امتداد الصراع إلى دول أخرى قال ألباريس ان ذلك “خطر نتابعه عن كثب” لافتا إلى ان ذلك الاحتمال في حال حدوثه سيكون “كارثة حقيقية”.

وشدد في الوقت نفسه على ان موقف إسبانيا واضح تماما بأنها لن تخفض صوتها في الدفاع عن المدنيين الفلسطينيين.

وأشار ألباريس إلى أهمية اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل لبحث قضية الصراع في الشرق الأوسط فيما أكد أن اقتراح إسبانيا لعقد مؤتمر سلام ما يزال مطروحا.