وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني لتهنئته بتعيينه في منصبه

19 يناير، 2024
0 26 أقل من دقيقة

تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة الدكتور عبدالله بوحبيب قدم له خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في دولة الكويت.

وأعرب بوحبيب خلال الاتصال عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد للوزير اليحيا في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.

المصدر
وزارة الخارجية
الوسوم
19 يناير، 2024
0 26 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأول

18 يناير، 2024

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي للتهنئة بتعيينه في منصبه

18 يناير، 2024

جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبحث إنشاء مركز صحي في البصرة

18 يناير، 2024

البلدية وبنك الائتمان يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير الخدمات الإلكترونية وإنجار معاملات المواطنين

18 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى