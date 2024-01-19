وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني لتهنئته بتعيينه في منصبه

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني لتهنئته بتعيينه في منصبه

تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة الدكتور عبدالله بوحبيب قدم له خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في دولة الكويت.

وأعرب بوحبيب خلال الاتصال عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد للوزير اليحيا في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.