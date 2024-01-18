وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني للتهنئة بتعيينه في منصبه

تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في دولة الكويت معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الكويتية – الأردنية وخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.

المصدر كونا