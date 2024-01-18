وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني للتهنئة بتعيينه في منصبه

18 يناير، 2024
0 27 أقل من دقيقة

تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في دولة الكويت معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الكويتية – الأردنية وخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.

المصدر
كونا
الوسوم
18 يناير، 2024
0 27 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

كأس آسيا: أستراليا تفوز على سوريا بهدف وحيد

18 يناير، 2024

الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

18 يناير، 2024

السعدون يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء

18 يناير، 2024

سمو أمير البلاد بعد أداء رئيس وأعضاء الوزارة اليمين الدستورية: عنوان المرحلة الإصلاح والتطوير وركائزها العمل والرقابة والمحاسبة

17 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى