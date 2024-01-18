موظّفو “زين” تنافسوا على لقب بطولتها الرابعة للبادل

بأجواءٍ حماسية على ملاعب أكاديمية OCEAN Padel بالسالمية، تنافس موظّفو زين على لقب بطولة الشركة الرابعة لرياضة البادل، بعد أن استمرت المُنافسات على مدار يومين مُتتاليين في أجواء جميلة عزّزت روح الفريق الواحد وثقافة الانتماء بين أعضاء عائلة زين بمُشاركة الإدارة التنفيذية.

وشهدت البطولة مُشاركة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، كما حضرها الرئيس التنفيذي بالإنابة في زين الكويت نواف الغربللي، والشريك المؤسس ومدير أكاديمية OCEAN Padel عبداللطيف العصفور، ومسؤولو الإدارة التنفيذية في زين، وعدد من موظفي الشركة الذين حرصوا على متابعة المُنافسات وتشجيع زملائهم.

ويُعتبر تنظيم مثل هذه المُنافسات الرياضية جُزءاً أساسياً من سياسة زين الداخلية اتجاه موظّفيها، حيث تحرص الشركة على تنظيم البطولات المُختلفة بشكلٍ سنوي بهدف تفعيل المنافسة الرياضية بما يُنمّي روح الفريق الواحد ويُعزز الروابط بينهم خارج بيئة العمل.

ولاقى الموسم الرابع من البطولة إقبالاً إيجابياً من قبل موظّفي زين، حيث استمرت المنافسات على مدار يومين بمشاركة 18 فريقاً تكون كل منهم من لاعبين، وأقيمت البطولة في ملاعب أكاديمية OCEAN Padel بمنطقة السالمية، وانتهت بمحافظة فريق ZAIN على لقب البطولة، وفوز فريق Heavyweights بلقب الوصيف، وفريق KOBE بالمركز الثالث.

في العام الماضي، أعلنت زين عن شراكتها مع أكاديمية OCEAN Padel، وهو نادٍ رياضي محلّي مُتخصص برياضة البادل بمقومات وتجهيزات عالمية، وتقوم الشركة بدعم أنشطة الأكاديمية المُختلفة التي تُقدّمها لعُشّاق رياضة البادل في الكويت، مثل الملاعب والمرافق الرياضية المُجهّزة بالكامل، والمعسكر التدريبي للأطفال، والبطولات الموسمية، بالإضافة إلى استضافتها للبطولات الخاصة بموظفيها.

وتمتد الأكاديمية على مساحة تفوق 3 آلاف متر مربع تطل على شارع الخليج العربي، وتشمل ملاعب داخلية وخارجية، وملعب زين الرئيسي بمدرج يتسع لأكثر من 120 متفرج، ومُدربين عالميين، ومرافق صحية ورياضية عديدة لخدمة مختلف احتياجات روّاد الأكاديمية.

وتحرص زين دوماً على إثراء التواصل مع موظفيها خارج إطار العمل لإتاحة الفرصة لهم للترابط في أجواء عائلية واحدة، ولن تتوانى الشركة عن تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تفعيل الجانبين الترويحي والرياضي لدى موظفيها وإبراز طاقاتهم ومواهبهم وتسليط الضوء عليها، حيث لن تدّخر جُهداً في تشجيع موظفيها على الارتقاء بأسلوب حياتهم والمشاركة في النشاطات الرياضية والصحية المُختلفة.

الخرافي والغربللي والعصفور يتوسطون المشاركين

البطولة عزّزت روح الفريق الواحد