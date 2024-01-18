لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي

خالد العتيبي: البرلمان العربي سيتخذ إجراءات فعلية لإقامة دعوى قضائية ضد الاحتلال بشأن غزة

18 يناير، 2024
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أكد عضو مجلس الأمة الكويتي عضو البرلمان العربي النائب خالد العتيبي اليوم الخميس ان البرلمان العربي سيتخذ إجراءات فعلية لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يحدث في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في اجتماع لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي بالقاهرة.

وقال العتيبي إن الاجتماع ناقش تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأضاف ان البرلمان العربي يقود اليوم حراكا عربيا وإسلاميا ودوليا من أجل حشد الدعم اللازم لنصرة القضية الفلسطينية والوقف الفوري للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال.

وجدد العتيبي التأكيد على ان البرلمان العربي سيتخذ إجراءات فعلية على أرض الواقع لإقامة الدعوى القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد القوة القائم بالاحتلال من اجل محاسبة المحتل الغاشم على جرائمه ومعاقبة مسؤوليه على كل هذه الجرائم وحرب الإبادة.

وعقدت لجنة فلسطين اجتماعا لها برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي لبحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 104 أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

المصدر
كونا
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18 يناير، 2024
0 27 دقيقة واحدة

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