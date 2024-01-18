لاعبو أستراليا يحتفلون بتسجيل هدف

كأس آسيا: أستراليا تفوز على سوريا بهدف وحيد

18 يناير، 2024
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فاز منتخب أستراليا اليوم الخميس على نظيره منتخب سوريا بنتيجة هدف من دون رد وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (جاسم بن حمد) بالتعادل السلبي من دون أهداف اذ حاول كلا المنتخبين التسجيل إلا أنهما لم ينجحا في ذلك لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استطاع لاعب منتخب استراليا جاكسون آرفين تسجيل هدف التقدم والوحيد في المباراة بالدقيقة 59 لينتهي اللقاء بهذا الهدف ويكسب منتخب أستراليا نقاط المباراة الثلاث.

ويلعب بعد هذه المباراة منتخبا الهند واوزبكستان ضمن المجموعة نفسها فيما يلعب المنتخب الفلسطيني ضد نظيره الاماراتي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وانطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023) الجمعة الماضية وتستمر منافساتها حتى العاشر من فبراير المقبل.

المصدر
أ ف ب
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18 يناير، 2024
0 26 أقل من دقيقة

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