الغانم يسأل رئيس الوزراء عن بند المصروفات الخاصة السرية التي خصصت لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للعامين الماليين 2023/2022 و2024/2023

وجه النائب مرزوق الغانم، اليوم الخميس، سؤالاً برلمانياً إلى سمو الشيخ محمد صباح السالم، رئيس مجلس الوزراء، بشأن بند المصروفات السرية، المخصصة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للعامين الماليين “2023/2022 و2024/2023”.

وقال الغانم في تدوينة عبر حسابه في منصة «إكس» أرفقها بنص السؤال «الأخ الفاضل سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح، أما وقد أديت القسم العظيم أمام صاحب السمو حفظه الله ورعاه، فإن واجبك في مكافحة الفساد وكشفه يفترض أن يكون من أولى أولوياتك وهذا عهدنا بك، ويجب أن تبدأ بتصرفات رئاسة الوزراء ومكتبها، خاصة المالية قبل الإدارية لذلك أتوجه إليك بالأسئلة التالية:

«نص دستور دولة الكويت في المادة (17) على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، كما نصت المادة الأولى من قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993 على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.

ولما كانت المصروفات ذات الطابع السري التي تنفق لاعتبارات المصلحة العامة المعتمدة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء تدرج ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك طبقا لما ورد في دليل رموز وتصنيفات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية وعملا بأحكام المادة (80) من قانون ديوان المحاسبة رقم (1964/30) يجب أن يكون الصرف منها في حدود الاعتمادات المقررة وفي الأغراض

التي خصصت من أجلها… لذا يرجى إفادتي وتزويدى بالآتي:

بيان بإجمالي اعتمادات بند المصروفات الخاصة السرية التي خصصت لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) لكل عام مالي على حدة؟

بيان بكافة المبالغ المصروفة خصما من بند المصروفات الخاصة السرية المخصصة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المدرجة بميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) لكل عام منهما على حده حتى تاريخ الإجابة على السؤال؟، على أن يكون موضحا فيه رقم وتاريخ استمارة الصرف وقيمتها.

هل تم الالتزام عند الصرف من بند المصروفات الخاصة السرية بعدم تجاوز حدود الاعتمادات المقررة لها بميزانية العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023)، إذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بأجمالي المبالغ المصروفة وأوجه صرفها؟

تزويدي بالقواعد والإجراءات المعتمدة للصرف من اعتمادات بند المصروفات الخاصة السرية بميزانية العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023)! ومن كان آمر الصرف منها؟ وما هي الوحدة التنظيمية طبقا للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء المختصة بالتدقيق والتحقق من صحته وسلامة الصرف وتطبيق القواعد والإجراءات المعتمدة والواجب التقيد بها للصرف؟

هل المبالغ المصروفة خصما من بند المصروفات الخاصة السرية المعتمدة بميزانية العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) صرفت في الأغراض المخصصة من أجلها وتتفق مع اعتبارات المصلحة العامة وطبقا لقواعد تنفيذ الميزانية؟ في حال كانت الإجابة بنعم، يرجى إفادتي وتزويدي ببيان المبالغ المصروفة وأوجه صرف كل منها.

هل صرفت مبالغ من بند المصروفات الخاصة السرية المعتمدة بميزانية العامين الماليين (2023/2022 و2024/2023) لأشخاص أو جهات أو حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في حال كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بأسماء الأشخاص ومسميات الجهات أو الحسابات الاخبارية وقيمة المبالغ المصروفة لكل منهم مع بيان الغرض من الصرف وأسبابه ومبرراته.

هل اطمأننتم سموكم عن سلامة إجراءات ما صرف من بند المصروفات الخاصة السرية المعتمد بميزانية العامين الماليين(2023/2022 و2024/2023) وبأن ما صرف كان في حدود الاعتماد المالي المقرر والمعتمد بالميزانية وأن الصرف متفق مع الأغراض المخصصة؟

من أجلها؟ في حال عدم الالتزام والانحراف عن الأغراض المخصصة للصرف تزويدي بإجمالي قيمة المبالغ المصروفة وأوجه صرفها، وما اتخذ من إجراءات قانونية ضد المتسبب في ذلك، وما إذا كان قد تم وضع قواعد جديدة للصرف من المصروفات الخاصة السرية تلافياً لوقوع مثل هذه المخالفات والانحرافات مستقبلاً.