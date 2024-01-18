سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية تعاون السلطتين لترجمة التوجيهات السامية والمضي قدما لتحقيق آمال المواطنين نحو غد أفضل

أكد سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم أهمية تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل ترجمة التوجيهات السامية والمضي قدما لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو غد أفضل.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي بعد لقائه معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون إن الحكومة حريصة كل الحرص على مد يد التعاون مع مجلس الأمة ترسيخا للمبادئ الدستورية في تحقيق التعاون البناء بين السلطتين.

وأشار سموه إلى ضرورة التعاون البناء والتنسيق بين السلطتين في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب لصالح الوطن والمواطنين في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء أن من أهم أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي مواجهة التحديات الاقتصادية وإصلاح الاختلالات في اقتصاد الدولة ومراجعة التشريعات والسياسات التي تمكن الدولة من إعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق الإصلاحات المنشودة.