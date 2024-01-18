السعدون يفتتح الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر

السعدون يفتتح الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر.

ومجلس الأمة اليوم الخميس النائب الدكتور حمد المطر وكيلا للشعبة البرلمانية والنائب الدكتور محمد المهان أمينا للسر والنائب حمد العبيد أمينا لصندوق الشعبة.

وزكى المجلس النواب فهد بن جامع وشعيب شعبان وهاني شمس أعضاء مكملين للشعبة البرلمانية.

ووافق المجلس على تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في إقرار الحساب الختامي للشعبة للفترة من الأول من يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023.

كما وافق على تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في إقرار ميزانية الشعبة البرلمانية التي تبدأ من الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025.

ووافق على اعتماد تقارير المؤتمرات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة من شهر يوليو 2023 ولغاية شهر ديسمبر 2023.