الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ

الصين تعرض التوسط بين باكستان وإيران بعد الضربات

18 يناير، 2024
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أعربت بكين الخميس عن استعدادها للتوسط بين باكستان وإيران بعد تبادل للقصف عند الحدود بين البلدين، بما في ذلك ضربة قالت طهران إنها أودت بحياة تسعة أشخاص.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري “يأمل الجانب الصيني بشكل صادق بأن يكون بإمكان الطرفين التهدئة وممارسة ضبط النفس وتجنّب تصعيد التوتر”، مضيفة “نحن على استعداد للعب دور بنّاء في خفض التصعيد في حال رغب الطرفان بذلك”.

وأسفرت الضربات الباكستانية بالقرب من الحدود الإيرانية – الباكستانية عن مقتل 9 أشخاص، على ما ذكر الإعلام الرسمي الخميس.

المصدر
أ ف ب
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18 يناير، 2024
0 31 أقل من دقيقة

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