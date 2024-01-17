فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث عدوان الاحتلال على غزة

طلبت فلسطين اليوم الأربعاء عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين بشأن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ 103 أيام.

وقال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريحات صحفية إنه “تلقى توجيهات من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي لتقديم طلب عقد الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل”.

وأضاف أن أحد أهم الاجتماع هو تسليط الضوء على جريمة التهجير القسري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على نحو مليوني مواطن فلسطيني أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة.

وأضاف أن “الخطر الداهم هو استكمال المخطط الإسرائيلي من خلال تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه” وقال إن ذلك يتجلى من خلال الاستمرار في دفعهم منهجيا نحو أقصى جنوب القطاع على مقربة من الحدود مع مصر باستخدام عشرات آلاف أطنان المتفجرات وسياسة الأرض المحروقة.

وقال العكلوك إن الإجتماع سيسلط الضوء كذلك على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين والاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وقتل وإصابة مئات الفلسطينيين وهدم المنازل واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

وأضاف أن الإجتماع سيتناول الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك منذ 7 أكتوبر 2023 ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه إلا كبار السن وبأعداد قليلة جدا بالإضافة إلى تصاعد سياسات التهويد والهيمنة على مدينة القدس على نحو غير مسبوق.

وأعرب العكلوك عن آمله أن يخرج الاجتماع بخطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية يمكن القيام بها أو دعمها في إطار جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.

وأشار الى “أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني و7 آلاف مفقود و61 ألف مصاب ثلثيهم من الأطفال والنساء واستمرار إخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار مهلك يشمل قطع كل أسباب الحياة من ماء وكهرباء وغذاء ودواء ووقود واتصالات”.

وأوضح أن هذه الجرائم التي يمارسها جيش الاحتلال تأتي متسقة مع ما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال ووزرائه وقادة جيشه المجرمين من توجهات لتهجير الشعب الفلسطيني ومطالباتهم المتكررة للدول بقبول هذه الجريمة والتواطؤ معها.

وقال هذا ما حذرت منه المنظمات الدولية ذات الصلة بما فيها الأونروا التي شهدت بأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري هو الأكبر منذ عام 1948.