الحوثيون: الهجمات على السفن المتجهة للكيان الصهيوني ستستمر رغم التحرك الأمريكي

قال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين لرويترز اليوم الأربعاء إن تصنيف الولايات المتحدة للحركة اليمنية “جماعة إرهابية” لن يؤثر على عملياتها في البحر الأحمر.

وأكد أن العمليات “ستستمر في البحر الأحمر لمنع السفن الصهيونية والمتجهة إلى الأراضي المحتلة من المرور عبر البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت اليوم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إلى قائمة “الجماعات الإرهابية”، في أحدث محاولة من جانب واشنطن لوقف هجمات الحوثيين على الشحن الدولي احتجاجا على القصف الصهيوني لغزة.