كأس آسيا: قطر حاملة اللقب أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

باتت قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة أول المتأهلين الى الدور ثمن النهائي من كأس آسيا في كرة القدم بفوزها على طاجيكستان 1-صفر الاربعاء، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى.

وسجل أكرم عفيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

وضمنت قطر صدارة المجموعة بعدما رفعت رصيدها الى 6 نقاط بعد فوزها على لبنان 3-صفر في المباراة الافتتاحية، في حين تملك الصين نقطتين وكل من لبنان وطاجيكستان نقطة واحدة.

وتلتقي قطر مع الصين في الجولة الثالثة الاثنين المقبل، في حين يواجه لبنان طاجيكستان.