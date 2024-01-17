لاعبو قطر يحتفلون بتسجيل هدف

كأس آسيا: قطر حاملة اللقب أول المتأهلين إلى ثمن النهائي

17 يناير، 2024
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باتت قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة أول المتأهلين الى الدور ثمن النهائي من كأس آسيا في كرة القدم بفوزها على طاجيكستان 1-صفر الاربعاء، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى.

وسجل أكرم عفيف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

وضمنت قطر صدارة المجموعة بعدما رفعت رصيدها الى 6 نقاط بعد فوزها على لبنان 3-صفر في المباراة الافتتاحية، في حين تملك الصين نقطتين وكل من لبنان وطاجيكستان نقطة واحدة.

وتلتقي قطر مع الصين في الجولة الثالثة الاثنين المقبل، في حين يواجه لبنان طاجيكستان.

المصدر
أ ف ب
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17 يناير، 2024
0 28 أقل من دقيقة

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