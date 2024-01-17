من الدمار بسبب القصف على قطاع غزة

مسؤول فلسطيني: غزة ربما تحتاج إلى 15 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب

17 يناير، 2024
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قال محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الأربعاء إن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب ما لا يقل عن 15 مليار دولار، وذلك بعد أن أدت الحرب التي يشنها الاحتلال على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى تسوية مساحات واسعة من القطاع بالأرض.

وأضاف خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن القيادة الفلسطينية ستركز، على المدى القصير، على المساعدات الإنسانية بما في ذلك الأغذية والمياه، لكن التركيز سيتحول في نهاية المطاف إلى إعادة الإعمار.

وأدت الحرب إلى نزوح أغلب سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ونزح بعضهم عدة مرات، وأحدثت أزمة إنسانية مع تناقص الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية.

وقال مصطفى “إذا استمرت الحرب في قطاع غزة، فمن المرجح أن يودي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممن قد يُقتلون في الحرب”.

وأفاد بأن الخطوات الأولى ينبغي أن تتمثل في إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء إلى القطاع المحاصر.

ودمرت حملة إسرائيل في غزة، التي تلت هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مناطق كبيرة من القطاع الفلسطيني، وتسببت في مقتل 24 ألفا وإصابة ما يقارب 61 ألفا، حسبما يقول مسؤولون صحيون في القطاع الذي تديره حماس.

المصدر
رويترز
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17 يناير، 2024
0 26 دقيقة واحدة

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