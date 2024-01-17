الرئيس المصري يحذر من خطورة التصعيد العسكري على أكثر من جبهة في المنطقة

الرئيس المصري يحذر من خطورة التصعيد العسكري على أكثر من جبهة في المنطقة

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة مؤكدا ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع.

وذكرت المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال المتحدث إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء استمرار مصر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي قطاع غزة وإغاثتهم والعمل على تهدئة الموقف.

وأضاف أن الوزير جيرابتريتيس اتفق مع الموقف المصري في هذا الصدد مؤكدا أن الأزمة الحالية أكدت مجددا الأهمية المحورية لمصر كركيزة لا غنى عنها لاستقرار الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث أنه تم التوافق على ضرورة الدفع بجدية وسرعة نحو تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل باعتبارها القضية المركزية في المنطقة والطريق لإحلال السلام والأمن والاستقرار بها.

وفي سياق العلاقات الثنائية أشار المتحدث الرسمي الى أن جيرابتريتيس أكد حرص اليونان على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.

وأفاد بأن الرئيس السيسي أكد من جانبه أهمية العلاقة الاستراتيجية بين مصر واليونان مشيدا بالتنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الموضوعات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص.