سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وأبناءه بمناسبة زيارتهم للبلاد

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وأبناءه بمناسبة زيارتهم للبلاد

استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وأبناءه الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني والشيخ تميم بن حمد بن جاسم آل ثاني وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وأعربوا عن خالص التهاني والتبريكات لسمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الوزارة الجديدة متمنين لسموه كل التوفيق والسداد في خدمة الكويت.

حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.