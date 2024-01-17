بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 25.20 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 25.20 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 20ر25 نقطة ليبلغ مستوى 60ر7240 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر448 مليون سهم عبر 21738 صفقة نقدية بقيمة 6ر95 مليون دينار (نحو 5ر291 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 51ر53 نقطة ليبلغ مستوى 89ر5900 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 90ر0 في المئة من خلال تداول 6ر259 مليون سهم عبر 12222 صفقة نقدية بقيمة 7ر41 مليون دينار (نحو 18ر127 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 92ر15 نقطة ليبلغ مستوى 56ر7946 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 20ر0 في المئة من خلال تداول 9ر188 مليون سهم عبر 9516 صفقة بقيمة 8ر53 مليون دينار (نحو 164 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 29ر79 نقطة ليبلغ مستوى 57ر5803 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر1 في المئة من خلال تداول 7ر168 مليون سهم عبر 6224 صفقة نقدية بقيمة 28 مليون دينار (نحو 4ر85 مليون دولار).

وكانت شركات (الانظمة) و(الرابطة) و(تنظيف) و(سنرجي) الأكثر ارتفاعا أما شركات (إيفا) و(خليج ب) و(عقارات ك) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(يونيكاب) و(امتيازات) و(تجاري) الأكثر انخفاضا.