التونسية أنس جابر تودع بطولة أستراليا المفتوحة

التونسية أنس جابر تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد الخسارة أمام أندريفا

17 يناير، 2024
0 29 دقيقة واحدة

ودعت التونسية أنس جابر منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني عقب خسارتها أمام اللاعبة الروسية الشابة ميرا أندريفا.

وتمكنت أندريفا /16 عاما/ من الفوز على جابر، المصنفة السادسة في البطولة، بنتيجة 6 / صفر و6 / 2 ، لتحقق أول انتصار لها على إحدى المصنفات العشرة الأوائل.

واحتاجت أندريفا لـ53 دقيقة فقط للتغلب على جابر، التي أصبحت ثاني لاعبة من المصنفات العشرة الأوائل تودع منافسات البطولة بعد التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، المصنفة السابعة في البطولة، التي ودعت البطولة من الدور الأول.

وقالت أندريفا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات :” كنت متوترة للغاية قبل المباراة، لأنني معجبة للغاية بأنس، وبالطريقة التي تلعب بها”.

وأضافت :”في المجموعة الأولى، لعبت بطريقة مذهلة. بصراحة، لم أتوقع هذا. أردت فقط اللعب في هذا الملعب الكبير للمرة الثانية، وأن استمتع بالتنس، وأن استمتع بالوقت، وبالفعل استمتعت”.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تودع فيها أنس بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني.

في العام الماضي ودعت جابر البطولة بعد خسارتها أمام فوندروسوفا في مباراة أقيمت على الملعب الرئيسي.

وتأهلت أندريفا للدور الثالث في إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) للمرة الثالثة في مسيرتها.

في الموسم الماضي، تأهلت لدور الـ32 ببطولتي رولان جاروس وويمبلدون، وتأهلت للدور الرابع في ويمبلدون.

وفي بقية المباريات، فازت البرازيلية بياتريس حداد مايا على ألينا كورنيفا 6 / 1 و6 / 2 ، والأمريكية كوكو جوف على مواطنتها كارولين دوليهيدي 7 / 6 (7 / 2) و6 / 2.

وفازت الروسية ماريا تيموفيفا على الدنماركية كارولين فوزنياكي 1 / 6 و6 / 4 و6 / 1، والأسترالية ستورم هونتر على الألمانية لاورا سيجموند 6 / 4 و3 / 6 و6 / 3.

وتغلبت الأمريكية أليسيا باركس على الكندية ليلى فرنانديز7 / 5 و6 / 4، والتشيكية باربورا كرجتشيكوفا على الألمانية تمارا كورباتش 6 / 2 و6 / 2.

وفازت أيضا الامريكية أماندا أنيسيموفا على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6 / 2 و6 / 3 ، والفرنسية ديان باري على الروسية كاميلا راخيموفا 7 / 5 و6 / 2، والروسية أنستاسيا زاخاروفا على الصربية كايا جوفان 6 / 1 و6 / 1.

المصدر
أ ف ب
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17 يناير، 2024
0 29 دقيقة واحدة

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