الاستثمارات الوطنية تنهي وبنجاح ثاني عملية شراء جزئي في الكويت لصالح شركة رواسي الكويت القابضة

تعلن شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. عن نجاح إتمام دورها كمدير لعملية الشراء الجزئي لصالح شركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م. في أسهم رأس مال شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع.، علماً بأن هذه العملية تعد الثانية في السوق الكويتي وفقاً لأحكام الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وفي معرض تعليقه، أفاد بشار خان – نائب رئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية “يسرنا نجاح الشركة في إتمام دورها كمدير لعملية الشراء الجزئي لصالح شركة رواسي الكويت القابضة، حيث تسهم هذه الصفقة في زيادة خبرة شركة الاستثمارات الوطنية الواسعة وسعيها لتقديم خدمات استشارية مبتكرة وتستوفي احتياجات عملائها .

وعلق خان على المجهودات التي يبذلها الفريق في شركة الاستثمارات الوطنية، والعمل بشكل وثيق مع مساهم رئيسي بشركة راسيات لضمان تنفيذ العملية بشكل سلس وسريع. وقد وافقت هيئة أسواق المال بتاريخ 29 أغسطس 2023 على نشر مستند عرض الشراء الجزئي المقدم من رواسي الكويت القابضة لشراء 7% من أسهم رأس مال شركة راسيات القابضة وحصلت شركة الاستثمارات الوطنية على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ 16 نوفمبر 2023 لتحويل ملكية النسبة المحققة من عرض الشراء الجزئي وهي 6.087% إلى شركة رواسي الكويت القابضة.

نائب رئيس تنفيذي قطاع الاستثمارات المصـرفية في شركة الاستثمارات الوطنية بشار خان

وتمتلك الاستثمارات الوطنية سجل من النجاحات خلال السنوات الماضية تضمنت إتمام عمليات متنوعة منها زيادة رأس مال الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ والنجاح في العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية في بورصة الكويت، ويعمل فريق الاستشارات المالية على مجموعة متنوعة من الصفقات والتي تؤكد على قدرتنا على تقديم أفضل الخدمات بناءاً على أعلى المعايير في الكويت.

وفي ختام حديثه، قدم بشار خان شكر الاستثمارات الوطنية لكل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة على تعاونهم ومساهمتهم الفعالة في نجاح هذه الصفقة.