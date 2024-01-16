وزير الدفاع التركي: لن نسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودنا الجنوبية

وزير الدفاع التركي: لن نسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودنا الجنوبية

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر اليوم الثلاثاء أن بلاده لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودها الجنوبية مشيرا إلى أن عملياتها الخارجية حالت دون دفع أثمان أكبر في الداخل.

جاء ذلك في معرض تقديم الوزير التركي إحاطة للبرلمان حول “الهجوم الإرهابي” الأخير في منطقة “عملية – المخلب” شمالي العراق والذي أسفر عن مقتل تسعة جنود أتراك.

وأشار غولر إلى تحييد 78 إرهابيا في الأيام الخمسة الأخيرة لافتا إلى أن تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي الذي تكبد خسائر جسيمة بعد عمليات المخلب جعل مناطق العمليات التركية على رأس أهدافه بغية تجاوز الوضع الراهن.

وأوضح أنه من الملاحظ أن المسلحين يستخدمون التجمعات المدنية الموالية لهم كغطاء في هجماتهم على القوات التركية ومحاولات التسلل لمناطق العمليات.

وأضاف “لو لم نكن هناك (في شمال العراق) لطالت الهجمات حدودنا كما في السابق ولدفعنا أثمانا أكبر داخل مدننا”.

ولفت غولر إلى تحييد 1689 إرهابيا ردا على 3151 محاولة إطلاق نار وتسلل نحو القواعد في مناطق عملية “المخلب – القفل” شمال العراق.

وتطرق إلى عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” التي قامت بها تركيا في سوريا لافتا إلى أنه عبر تلك العمليات قامت تركيا بتمزيق الممر الإرهابي المراد إنشاؤه على حدودها فضلا عن توفير مناطق آمنة لأهالي تلك المناطق أو النازحين.

وأشار غولر إلى أن “العمليات التي تنفذها تركيا ضد التنظيم الإرهابي في شمال العراق وسوريا ينبغي النظر إليها على أنها تعاون دولي في سياق الحرب ضد الإرهاب وليس كنشاط ضد سيادة هاتين الدولتين”.

ولفت إلى أن تركيا لطالما أكدت للمسؤولين العراقيين ضرورة ألا يسمح العراق للتنظيمات الإرهابية باستخدام أراضيه.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجيش شن ضربات جوية ليل الجمعة – السبت على مواقع تابعة لمسلحين أكراد شمالي سوريا والعراق ردا على مقتل الجنود الاتراك في هذا الهجوم.