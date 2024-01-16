وزير الخارجية الأردني: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب في قطاع غزة مطالبا بوقف الاعتداء الفوري خاصة في ظل وجود أكثر من مليوني فلسطيني محتجزين في غزة وهذا ضد المعايير الدولية كما هو الحال ايضا في الضفة الغربية.

وذكر الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الاسترالية بيني وونغ “نحن نتعامل مع كارثة” يتطلب انهاؤه فورا داعيا المجتمع الدولي الى الوفاء بالتزاماته الدولية والمطالبة بوقف اطلاق النار خاصة بعد مرور 102 يوم من الحرب.

واكد أن هذه الحرب تقتل الفلسطينيين وتدمر حياتهم وتدمر الايمان بالسلام “وهذه اللاانسانية التي نراها هي أكثر مما يجب أن يقبله أي انسان”.

وسلط الصفدي الضووء على تصريحات رئيس حكومة الكيان المحتل بنيامين نتنياهة ان “الفلسطينيين ليس لهم أي حقوق” و”الفلسطينيين هم حيوانات انسانية ويجب حرق غزة” متسائلا “كيف يمكن أن يساهم ذلك في مستقبل السلام الذي نريده جميعا؟”.

وأشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي قتل اكثر من 30 ألف فلسطيني 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال ودمر مجتمعا كاملا ومرافق صحية وبنى تحتية اضافة الى انه دمر بنسبة 70 بالمئة من القطاع والمدارس بنسبة 50 بالمئة والبيوت بنسبة اكثر من 60 بالمئة.

واوضح ان الصفدي ان الاحتلال الاسرائيلي قتل في هذه الحرب صحفيين واطباء وعاملين في الأمم المتحدة أكثر مما قتل في أي صراع آخر منذ عقود هذا واقع وهذه حقيقة.

من جهتها قالت الوزيرة الاسترالية “سوف نساهم بتقديم 21 مليون دولار على شكل مساعدات انسانية كاستجابة لهذه الازمة ولتلبية الاحتياجات الانسانية في الصراع بين (حماس)” والكيان المحتل مؤكدة “ضرورة معالجة أزمة اللاجئين التي يلعب الأردن دورا مهما فيها.

وأضافت “اننا سوف نقدم أربعة ملايين دولار للصليب والهلال الأحمر وستة ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كاستجابة للنداء العاجل وأموالا اضافية لبرامج دعم اللاجئين في وقت هذه الازمة ايضا”.