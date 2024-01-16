وزارة الداخلية

الداخلية: اشعارات تطبيقي “هويتي” و “سهل” رسائل معتمدة في الاستدعاءات واستكمال المعاملات والمراجعة

16 يناير، 2024
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أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح قراراً وزارياً يقضي بالإعتداد بالإشعارات الصادرة من وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين من خلال تطبيقي (هويتي ، وسهل) كرسائل رسمية وذلك لتسهيل طلبات (الإستدعاء – إستكمال المعاملات – المراجعة) لكافة قطاعات الوزارة.

يأتي ذلك من منطلق حرص الوزارة لإتاحة وسيلة تواصل رسمية وموثوقة بين الوزارة والمواطنين وتطويراً لآلياتها بإستخدام التطبيقات الالكترونية الحكومية

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
16 يناير، 2024
0 29 أقل من دقيقة

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