الداخلية: اشعارات تطبيقي “هويتي” و “سهل” رسائل معتمدة في الاستدعاءات واستكمال المعاملات والمراجعة

الداخلية: اشعارات تطبيقي “هويتي” و “سهل” رسائل معتمدة في الاستدعاءات واستكمال المعاملات والمراجعة

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح قراراً وزارياً يقضي بالإعتداد بالإشعارات الصادرة من وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين من خلال تطبيقي (هويتي ، وسهل) كرسائل رسمية وذلك لتسهيل طلبات (الإستدعاء – إستكمال المعاملات – المراجعة) لكافة قطاعات الوزارة.

يأتي ذلك من منطلق حرص الوزارة لإتاحة وسيلة تواصل رسمية وموثوقة بين الوزارة والمواطنين وتطويراً لآلياتها بإستخدام التطبيقات الالكترونية الحكومية