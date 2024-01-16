تزكية الكويت لمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية

أكد وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن اليوم الثلاثاء أنه تمت تزكية دولة الكويت لمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية.

وقال محيسن في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية إنه تم ترشيح دولة الكويت لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد وقد تمت تزكيتها وتجديد الثقة فيها لتقلد منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد حيث تقلد المنصب مستشار معالي وزير الإعلام الأستاذ محمد العواش.

واشار إلى ان هذه الخطوة تعكس مكانة دولة الكويت الإعلامية لدى الهيئات والمنظمات الإعلامية موضحا أنه تم خلال الاجتماعات عرض التقرير السنوي لإنجازات ومشاريع الاتحاد التي تصب في خدمة المنظمات والهيئات الإعلامية وأبرزها التحول الرقمي في مجال الإذاعة والتلفزيون.

واضاف أن الاتحاد سيعقد مؤتمر الاعلام العربي الذي سيركز هذا العام على الذكاء الاصطناعي وأثره على المنظومة الإعلامية.

وأكد محيسن أنه وفق استراتيجية وزارة الإعلام الكويتية وتوجيهات معالي وزير الإعلام ووزير الأوقاف فإن الوزارة تعمل لمواكبة التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الإعلامية.

وتوجه بالشكر لاتحاد إذاعات الدول العربية على الإعداد والتجهيزات المتميزة لعقد الاجتماعات والمؤتمر الإعلامي.