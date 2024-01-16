المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

“التأمينات”: زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية تشمل الجميع بمن فيهم المتقاعدون مبكرا

16 يناير، 2024
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قال المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان إن قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية سيشمل جميع المتقاعدين بمن فيهم المتقاعد حسب قانون التقاعد المبكر.

وأكد الثنيان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن الفئات المستفيدة من القانون رقم 121 لسنة 2023 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية الذي أقر في ديسمبر الماضي سيشمل الجميع باستثناء من تقاعد وفق أحكام الباب الخامس وأصحاب الأنصبة المشمولين بقوانين مختلفة.

وأشار إلى أن (التأمينات) تعمل على صرف زيادة الحد الأدنى لبقية المتقاعدين خلال الشهر الجاري.

المصدر
كونا
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16 يناير، 2024
0 24 أقل من دقيقة

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