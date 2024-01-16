المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي

خامنئي يشيد بهجمات الحوثيين ضد الكيان الصهيوني

16 يناير، 2024
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أشاد المرشد الإيراني، علي خامنئي، بحملة الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد الكيان الصهيوني، ودعما للفلسطينيين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن خامنئي /84 عاما/، قوله اليوم الثلاثاء، “إن الأمة اليمنية وأنصار الله قاموا بعمل عظيم بالفعل”.

وأكد أن ما قاموا به هو دليل على “القتال في سبيل الله”. ونقلت إرنا عن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية ورئيس الدولة القول: “نأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى النصر”.

وبدأت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتقول الجماعة إنها تستهدف سفن الكيان الصهيوني والمرتبطة بالكيان الصهيوني أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

المصدر
د ب أ
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16 يناير، 2024
0 19 أقل من دقيقة

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