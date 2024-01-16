بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 2.26 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 2.26 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 26ر2 نقطة ليبلغ مستوى 80ر7265 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر402 مليون سهم عبر 21275 صفقة نقدية بقيمة 4ر91 مليون دينار (نحو 7ر278 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 72ر77 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5954 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 32ر1 في المئة من خلال تداول 18ر239 مليون سهم عبر 12577 صفقة نقدية بقيمة 13ر42 مليون دينار (نحو 4ر128 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 51ر24 نقطة ليبلغ مستوى 48ر7962 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 7ر163 مليون سهم عبر 8698 صفقة بقيمة 3ر49 مليون دينار (نحو 3ر150 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 52ر88 نقطة ليبلغ مستوى 86ر5882 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 53ر1 في المئة من خلال تداول 5ر137 مليون سهم عبر 5796 صفقة نقدية بقيمة 9ر24 مليون دينار (نحو 9ر75 مليون دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(الأنظمة) و(تحصيلات) و(الأولى) الأكثر ارتفاعا أما شركات (إيفا) و(سنام) و(عقارات ك) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (التخصيص) و(حيات كوم) و(مراكز) و(تمدين أ) الأكثر انخفاضا.