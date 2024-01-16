“السكنية” ترفع أولوية التخصيص على مشروع جنوب سعد العبدالله حتى 30 يونيو 2007

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الثلاثاء رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى 30 يونيو 2007 وما قبل.

وأكدت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص فاطمة تقي في تصريح صحفي حرص المؤسسة على زيادة وتيرة التوزيعات وأنها لا تدخر جهدا في سبيل تسليم المواطنين قسائمهم في أقرب وقت ممكن.

ودعت تقي المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى التاريخ المذكور والراغبين في التخصيص على المشروع إلى التقديم عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وقالت إنه بإمكان المعنيين من أصحاب الطلبات الإسكانية أيضا زيارة الأفرع الخارجية للمؤسسة خلال الفترة الصباحية من الساعة 30ر8 صباحا إلى 30ر12 ظهرا أو مراجعة المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساء حتى السابعة مساء.

وأشارت إلى أن فريقا خاصا بتطبيق (سهل) الحكومي من المؤسسة سيكون موجودا في بهو المبنى الرئيسي للمؤسسة للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات المقدمة عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا.