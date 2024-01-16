جانب من عملية إزالة المخيمات المخالفة

بلدية الكويت: إزالة 137 مخيما مخالفا لشروط التخييم بمحافظتي الجهراء والأحمدي

16 يناير، 2024
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أعلنت بلدية الكويت إزالة 137 مخيما مخالفا لشروط وضوابط التخييم في محافظتي الجهراء والأحمدي بعد تكثيف الفرق الرقابية جولاتها التفتيشية للكشف على المخيمات المخالفة من لجنة المخيمات الربيعية.

وقال مدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في محافظة الجهراء محمد الجبعة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الجولات التي نفذها الفريق الرقابي بالمحافظة أسفرت عن إزالة 12 مخيما مخالفا ورفع 20 عربة متنقلة و250 دراجة نارية ومخالفة 6 باعة جائلين حيث شملت الجولات مناطق الصبية وكبد بجانب محطة الإذاعة والجهراء والمطلاع.

من جانبه قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي نواف المطيري في تصريح مماثل إن الفريق الرقابي بالمحافظة قام بإزالة 125 مخيما مخالفا للشروط والضوابط.

وأكد المطيري أن الفرق التفتيشية لن تتوانى في إزالة أي مخيم مخالف داعيا إلى ضرورة الالتزام بضوابط وشروط إقامة المخيمات الربيعية.

المصدر
كونا
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16 يناير، 2024
0 10 دقيقة واحدة

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