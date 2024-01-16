بيونغ يانغ تحلّ وكالات تعمل لإعادة التوحيد مع الجنوب وتهدّد سيول

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أنّ أيّ انتهاك من جانب كوريا الجنوبية “ولو حتى لملمتر واحد” من أراضي بلاده سيُشعل حرباً بين الجانبين، في تحذير يأتي إثر حلّ بيونغ يانغ الوكالات الحكومية المكلّفة ملف إعادة التوحيد بين البلدين.

وقال كيم، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء، إنّه “إذا انتهكت جمهورية كوريا ولو حتى 0.001 ملم من أراضينا أو مجالنا الجوي أو البحري، فسيعتبر ذلك استفزازاً للحرب”.

وذكّر الزعيم الكوري الشمالي بأنّ بلاده لا تعترف بخط الحدّ الشمالي الذي يمثّل عملياً الحدود البحرية بين البلدين.

وأتى تحذير كيم بعيد إعلان الوكالة أنّ البرلمان الكوري الشمالي حلّ رسمياً الوكالات الحكومية المكلّفة مسائل تعزيز التعاون وإعادة التوحيد مع الحنوب.

بدوره، حذّر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول من أنّ بلاده ستردّ “أضعافاً مضاعفة” على أيّ استفزاز من جانب كوريا الشمالية، الجارة التي تمتلك السلاح الذرّي.

وقال يون خلال جلسة للحكومة بثّ وقائعها التلفزيون الثلاثاء إنّه “إذا قامت كوريا الشمالية باستفزاز، فسنردّ عليه أضعافاً مضاعفة”، مشدّداً على أنّ جيش بلاده لديه “قدرات ردّ ساحقة”.

وأتى هذا التصعيد بعد أسابيع على اعتبار الزعيم كيم جونغ-أون أنّ مواصلة السعي لمصالحة مع الجنوب كانت “خطأ يجب ألا نكرره”.

وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل حاد في هذا العام، واستدعى إطلاق بوينغ يانغ قمرا صناعيا تجسسيا تعليق سيول اتفاقا عسكريا أبرم في العام 2018 كان يرمي إلى نزع فتيل التوترات.

ومؤخراً، أعلن الزعيم الكوري الشمالي أنّ الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية هي “خطأ”.

وقال كيم في اجتماع نهاية السنة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم “أعتقد أنّ اعتبار الأشخاص الذين يصفوننا بأننا +العدو الأسوأ+… كأشخاص نسعى إلى المصالحة والوحدة معهم، هو خطأ يجب ألا نكرره”.

وينصّ دستور كلّ من الكوريتين على السيادة على شبه الجزيرة كاملة.

وتأسست جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وجمهورية كوريا (التسميتان الرسميتان للشمال والجنوب) قبل 75 عاماً، لكنّ كلاً منهما ما زال رسمياً يعتبر الطرف الآخر كياناً غير قانوني.

وقبل القرار الكوري الشمالي الأخير كانت تتولى إدارة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين وزارة التوحيد في سيول ولجنة إعادة التوحيد السلمي في بيونغ يانغ، والأخيرة من الوكالات التي أعلنت الجمعية الشعبية العليا حلّها.

وبحسب الوكالة الكورية الشمالية فقد نصّ القرار الذي تبنّته الهيئة على أنّ “الدولتين الأكثر عدائية واللتين هما في حالة حرب تخوضان الآن مواجهة حادة في شبه الجزيرة الكورية”، بحسب الوكالة الكورية الشمالية.

كذلك، نصّ القرار على أنّ “إعادة توحيد كوريا لا يمكن تحقيقها أبداً مع جمهورية كوريا”.