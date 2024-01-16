بغداد تندد بـ”عدوان على سيادة العراق” بعد الضربات الإيرانية على كردستان

بغداد تندد بـ”عدوان على سيادة العراق” بعد الضربات الإيرانية على كردستان

ندّدت وزارة الخارجية العراقية الثلاثاء بالضربات الصاروخية التي نفّذتها طهران على إقليم كردستان شمال البلاد، مؤكدة أن “هذا السلوك عدوان على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ السلطات العراقية “ستتخذ كافّة الإجراءات القانونية” الضرورية، بما في ذلك “تقديم شكوى إلى مجلس الأمن” الدولي.

كما أعلنت تشكيل لجنة تحقيق لإطلاع “الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق وإثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال المدانة”.