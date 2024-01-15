التجارة: حظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية أو ذبح إناثها لدعم الأمن الغذائي في البلاد

التجارة: حظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية أو ذبح إناثها لدعم الأمن الغذائي في البلاد

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الإثنين قرارا يتم بموجبه حظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية وحظر ذبح إناثها بهدف دعم الأمن الغذائي في البلاد.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن القرار المشار إليه يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتأمين المصادر المحلية للغذاء ومواكبة الأحداث المتسارعة في المنطقة علاوة على معالجة شح أعداد الماشية الحية في السوق المحلية وارتفاع الأسعار.

وبحسب البيان فقد نصت المادة الأولى من القرار على حظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية ويستثنى من هذا الحظر تحقق وزارة التجارة والصناعة من توافرها في السوق المحلية وملاءمة أسعارها.

وأفاد بأن المادة الثانية نصت على حظر ذبح إناث المواشي الحية ويشترط الحصول على شهادة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للاستثناء من هذه المادة تفيد بتحقق الشروط ومنها: الإناث المصابة بعقم أو غير الصالحة للتربية وغير المنتجة والمصابة بالكسور أو أورام والمسنة التي يبلغ عمرها 5 سنوات في الضأن والماعز و8 سنوات في الأبقار و15 سنة في الإبل.

وبمقتضى المادة الثالثة “يسمح للأفراد والشركات بتصدير الأغنام الحية بحد أقصى عدد 5 رؤوس في السنة”.

ووفق المادة الرابعة “تستثنى من هذا القرار المواشي الحية المشاركة في المهرجانات أو المسابقات خارج الدولة والصادر لها شهادة منشأ على أن يرفق المصدر شهادة نفوق من الدولة المشارك فيها حال إعادتها ناقصة”.

يذكر أن وزير (التجارة) قد أصدر في وقت سابق اليوم قرارا بحظر تجزئة الخضار والفاكهة في (الفرضة) و(الجمعيات التعاونية) للسيطرة على أسعارها والحد من التلاعب وذلك اعتبارا من 1 فبراير المقبل.