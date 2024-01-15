الداخلية: ضبط 30 شخصاً بتهمة ممارسة لعب القمار

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن ومحاربة الفساد تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية ادارتي مباحث محافظة الأحمدي والفروانية من ضبط (30) شخصاً يقومون بلعب القمار في مختلف المناطق، وتم العثور على مبالغ مالية متفاوته بحوزتهم وهواتف نقالة وكشوفات تخص لعب القمار، وجاري إحالتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية