وزير الدفاع بالمملكة المتحدة غرانت شابس

وزير الدفاع البريطاني: سنعزز قوات حلف الـ”ناتو” بـ20 ألف جندي

15 يناير، 2024
0 10 دقيقة واحدة

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الاثنين أن بلاده سترسل نحو 20 ألف جندي بريطاني للمشاركة في أكبر انتشار لقوات حلف شمال الاطلسي (ناتو) في اوروبا بعد نهاية الحرب الباردة وذلك في اطار تدريبات (ستيدفاست ديفيندير 24).

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن ذلك جاء في خطاب شابس لعرض رؤية المملكة المتحدة لردع التهديدات التي تواجه دول حلف (ناتو).

ونقل البيان عن الوزير شابس قوله في الخطاب “ننتقل الى حقبة جديدة ويتعين علينا الاستعداد لردع أعدائنا والدفاع عن أوطاننا وقت ما يقتضي الأمر”.

وحذر الوزير شابس من ان خطوط المعركة التي يقودها أعداء الحلف قد تمت إعادة رسمها وان أساسيات النظام العالمي تغيرت تغيرا جذريا لا سيما بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ومن المقرر ان يلتحق الجنود البريطانيون بآلاف من جنود دول حلف (ناتو) البالغ عددها 31 دولة بالإضافة إلى السويد.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
15 يناير، 2024
0 10 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

بريطانيا تعتزم حظر “حزب التحرير” الإسلامي وتصنيفه منظمة إرهابية

15 يناير، 2024

الامم المتحدة تعلن أنها بحاجة إلى 4.2 مليارات دولار لتوفير مساعدة إنسانية لأوكرانيا في 2024

15 يناير، 2024

الصين “تندد بشدة” بالبيان الأميركي حول الانتخابات في تايوان

14 يناير، 2024

كوريا الشمالية أطلقت “صاروخا بالستيا غير محدد”

14 يناير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى