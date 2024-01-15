وزير الدفاع البريطاني: سنعزز قوات حلف الـ”ناتو” بـ20 ألف جندي

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس اليوم الاثنين أن بلاده سترسل نحو 20 ألف جندي بريطاني للمشاركة في أكبر انتشار لقوات حلف شمال الاطلسي (ناتو) في اوروبا بعد نهاية الحرب الباردة وذلك في اطار تدريبات (ستيدفاست ديفيندير 24).

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن ذلك جاء في خطاب شابس لعرض رؤية المملكة المتحدة لردع التهديدات التي تواجه دول حلف (ناتو).

ونقل البيان عن الوزير شابس قوله في الخطاب “ننتقل الى حقبة جديدة ويتعين علينا الاستعداد لردع أعدائنا والدفاع عن أوطاننا وقت ما يقتضي الأمر”.

وحذر الوزير شابس من ان خطوط المعركة التي يقودها أعداء الحلف قد تمت إعادة رسمها وان أساسيات النظام العالمي تغيرت تغيرا جذريا لا سيما بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ومن المقرر ان يلتحق الجنود البريطانيون بآلاف من جنود دول حلف (ناتو) البالغ عددها 31 دولة بالإضافة إلى السويد.