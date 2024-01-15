جامعة الكويت: قبول 26 طالبا وطالبة من غير الكويتيين للفصل الدراسي الثاني 2024/2023

أعلنت جامعة الكويت اليوم الاثنين عن قبولها 26 طالبا وطالبة من غير الكويتيين المتقدمين للجامعة للفصل الدراسي الثاني (2024/2023).

وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فاضل عزيز في تصريح صحفي إنه تم قبول 26 طالبا وطالبة في كليات الجامعة من خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات والذين يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم.

وأوضح عزيز أن قبول الطلبة غير الكويتيين تم وفقا لترتيب رغباتهم في ضوء الأعداد المحددة لهم في كل كلية وفقا لقرار مجلس الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكليات المختلفة وسياسة القبول للعام الجامعي (2023/2024).

وذكر أنه يشترط لقبول أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات الجامعة ألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص.

وبين أنه سيتم إرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة إلى جميع الطلبة المقبولين محددا فيها الكلية التي تم قبوله فيها وموعد اعتماد القبول لافتا إلى أنه يمكن لجميع الطلبة الذين قاموا بتقديم طلبات التحاق معرفة نتيجة قبولهم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني: (https://kuweb.ku.edu.kw/ku/ar/Announcements/KUW314554).

وهنأ عزيز الطلبة المقبولين وذويهم على قبولهم في الجامعة متمنيا لهم مسيرة دراسية موفقة في جامعة الكويت.