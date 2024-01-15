بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 52.22 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 52.22 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 22ر52 نقطة ليبلغ مستوى 54ر7263 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 72ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر305 مليون سهم عبر 17183 صفقة نقدية بقيمة 2ر73 مليون دينار (نحو 2ر223 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 44ر21 نقطة ليبلغ مستوى 68ر5876 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 13ر143 مليون سهم عبر 8390 صفقة نقدية بقيمة 22 مليون دينار (نحو 67 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 82ر64 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7986 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 82ر0 في المئة من خلال تداول 15ر162 مليون سهم عبر 8793 صفقة بقيمة 15ر51 مليون دينار (نحو 156 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 05ر9 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5794 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 7ر85 مليون سهم عبر 4614 صفقة نقدية بقيمة 3ر16 مليون دينار (نحو 7ر49 مليون دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(المساكن) و(الانظمة) و(أهلية ت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(ايفا) و(عقارات ك) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تجاري) و(حيات كوم) و(يونيكاب) و(العقارية) الأكثر انخفاضا.