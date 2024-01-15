سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث برسالة تهنئة إلى ملك الدنمارك بمناسبة اعتلائه العرش

15 يناير، 2024
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة اعتلاء جلالته العرش ملكا لمملكة الدنمارك الصديقة متمنيا سموه رعاه الله لجلالته كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة التطور والنماء التي تشهدها مملكة الدنمارك الصديقة.

مشيدا سموه حفظه الله بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين ومؤكدا سموه رعاه الله على الحرص والتطلع لتطوير هذه العلاقات والارتقاء بمختلف أطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.

متمنيا سموه حفظه الله لجلالته وللأسرة المالكة دوام الصحة والعافية ولمملكة الدنمارك وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

المصدر
كونا
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15 يناير، 2024
0 14 أقل من دقيقة

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