بلدية الكويت: مقدرات الدولة وأملاكها خط أحمر ولن نسمح بمخالفة القانون

أكد مدير عام بلدية الكويت سعود الدبوس أن مقدرات الدولة وأملاكها خط أحمر وأن البلدية لن تسمح لأحد بمخالفة القانون في ظل وجود لوائح وقوانين تسهل على الأفراد والشركات تعديل أي وضع سابق مخالف مبينا ان الأبواب مفتوحة لأي مقترح من شأنه تطوير أداء العمل والنهوض بمستوى البلدية.

وقال الدبوس في كلمة خلال محاضرة حول لائحة الإعلانات الجديدة اليوم الاثنين ان اللائحة التي تم تعديلها وتطوير برنامج التراخيص الخاصة بها لن تكون الخطوة الأخيرة في ضوء رؤيتهم لتطوير البلدية والتحول الرقمي.

وأكد مواصلة العمل دون كلل على تطوير كافة اللوائح ونفض الغبار عنها وأن لائحة الزراعة قيد الإصدار بعد تطويرها مشيرا الى أن التطوير سيشمل قانون البناء والعديد من اللوائح الأخرى.

وأوضح انه سيتم قريبا تطوير الهيكل التنظيمي للبلدية ودمج واستحداث بعض القطاعات لتفعيل الشق الرقابي على الاعمال وتسكين طاقات الموظفين والشباب في وظائف اشرافية ليكونوا مسؤولين في محل عملهم أمام القيادات دون مركزية في العمل.

ومن جانبه استعرض مستشار وزير البلدية المهندس فيصل الجمعة مواد اللائحة وإجراءات التطبيق وشرح أدق تفاصيلها والرد على استفسارات موظفي البلدية حول طبيعة التطبيق وكيفية الرقابة ودور إدارة التراخيص.