كأس آسيا: فوز كبير للامارات على هونغ كونغ

حققت الامارات فوزًا كبيرًا على هونغ كونغ 3-1 الاحد في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وسجل للامارات سلطان عادل (34 من ركلة جزاء) وزايد العامري (52) ويحيى الغساني (90+6 من ركلة جزاء)، وفيليب تشان سيو (49) هدف هونغ كونغ.

وتضم المجموعة فلسطين وايران اللتين تلعبان لاحقًا.

والتقت الامارات وهونغ كونغ في ثلاث مباريات رسمية وكان الفوز في جميعها لصالح الاولى، بعدما سبق ان انتصرت في ذهاب واياب تصفيات كأس آسيا 2015 بنتيجة واحدة 4-صفر.

كما ان فوز الامارات أبقى سجل هونغ كونغ سلبيًا، حيث سبق ان تعرضت لـ7 هزائم و3 تعادلات في النسخ الثلاث الماضية التي شاركت فيها اعوام 1956 و1964 و1968.

وفضل المدرب البرتغالي للمنتخب الاماراتي باولو بينتو الابقاء على علي مبخوت صاحب 9 اهداف في نسختي 2015 و2019 على مقاعد الاحتياط ودفع بالشاب سلطان عادل (20 عاما) بديلا عنه، ليدخل الاخير التاريخ بعدما اصبح اصغر لاعب يسجل لـ”الابيض” في البطولة القارية.

وبدأت الامارات بضغط مبكر لكن الفرصة الاخطر كانت لهونغ كونغ بعد تسديدة لايفرتون كارمارغو تصدى لها حارس المرمى خالد عيسى (30).

وافتتحت الامارات التسجيل بعد تسديدة العامري التي اصابت يد مدافع هونغ كونغ اوليفر غيربيغ واحتسبها الحكم ركلة جزاء بعد العودة الى تقنية الفيديو (في ايه آر) سددها عادل زاحفة بعيدا عن متناول الحارس ياب هونغ فاي (34).

وكان فابيو ليما قريبا من اضافة الثاني للامارات لكن تسديدته اصابت يد فاي ثم العارضة (39).

وبدأت هونغ كونغ الشوط الثاني بقوة بعدما ادركت التعادل اثر عرضية من كامارغو سددها فيليب تشان سيو في شباك عيسى (49).

ولكن ردّ الامارات لم يتأخر سوى ثلاث دقائق بعدما تصدى حارس هونغ كونغ لتسديدتين متتاليتين لعبدالله رمضان وعادل سلطان الا انّه فشل في التعامل مع متابعة العامري للكرة في الشباك (52).

وسدد البديل الغساني وهو في وضعية جيدة كرة بعيدة (88) قبل ان يسجل الثالث من ركلة جزاء بعدما تعرض للعرقلة (90+6) لتعزز الامارات من حظوظها في بلوغ الدور الثاني الذي سبق ان تأهلت له في آخر نسحتين.

وينص نظام النسخة الحالية بمنح الفرصة لأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بمرافقة اول وثاني كل مجموعة الى ثمن النهائي.