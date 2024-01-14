“الصحة”: إجراء أكثر من 130 عملية جراحية باستخدام نظام “Da Vinci” في مستشفى جابر

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد إجراء أكثر من 130 عملية جراحية باستخدام أحدث تقنية في مجال الجراحات الروبوتية (Vinci Da) في مستشفى جابر الأحمد وذلك في إطار حرصها على توفير أحدث التقنيات والأجهزة بما يواكب أحدث التطورات العالمية في هذا الشأن.

وقال رئيس قسم الجراحة في المستشفى الدكتور سليمان المزيدي في تصريح صحفي إنه تم إجراء عمليات ل35 حالة باستخدام الروبوت في مجال جراحة القولون والمستقيم و65 حالة في مجال جراحة السمنة إضافة إلى استخدامه في جراحات مختلفة بمجال الجراحات النسائية والمسالك البولية وجراحات الأنف والأذن والحنجرة.

وأعلن المزيدي عن وصول واستخدام أحدث فئة من أجهزة الروبوت الجراحي

(Xi Vinci Da) في مستشفى جابر والذي يعد أحدث فئة من أجهزة الروبوت في العالم وهو متوفر حاليا في المستشفى ويتيح للجراح العمل على عمليات أصعب بطريقة أسرع وأدق.

وأوضح أن الروبوت الحديث متعدد الأذرع ما يحسن من تحكم الجراح في الجهاز ويتيح عمل فتحات أصغر ذوات دقة عالية وبالتالي خسارة دم أقل أثناء العملية وتقليل الخطورة وتقليل مدة بقاء المريض في المستشفى بعد العملية وتقليل فترات انتظار المرضى.

وأكد أن توفر مثل هذه الأجهزة الحديثة في مستشفيات دولة الكويت يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على توفير أفضل الخدمات الصحية لاسيما العلاجية منها للمواطن مثمنا دور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري في متابعتهما المستمرة والدفع بكل ما يسهم في نهوض وتنمية المنظومة الصحية في البلاد.